Sedicesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Bltiz importante per il Città di Gallipoli in casa dell'Ostuni: i giallorossi hanno vinto 1-0 allungando così in classifica sull'Ugento, che ha raggiunto il Manduria nella ripresa (secondo pari stagionale); decima vittoria invece per l'Otranto, che ha inflitto al Novoli la quinta sconfitta consecutiva. I rossoblù non riescono ad uscire dal loro momento negativo. Nell'altro derby il Gallipoli ha superato di misura la Virtus Matino, mentre Avetrana-Toma Maglie è stato rinviato a causa dell'impraticabilità del campo.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella sedicesima giornata

Avetrana-Toma Maglie [gara rinviata a data da destinarsi per impraticabilità del campo]

Otranto-Novoli 2-0 [Signore al 28', Trové al 90']

Gallipoli-Virtus Matino 1-0 [Stella al 18']

Manduria-Ugento 2-2 [Kouame (M) al 9', Perez (U) al 24', Russo (M) al 46', Perez (U) al 61']

Ostuni-Città di Gallipoli 0-1 [Iurato al 15']

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B