Sedicesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Secondo successo consecutivo per l'Atletico Racale capolista, che ha battuto il Veglie nel derby rispondendo di fatto al successo (il decimo stagionale) del Brilla Campi sulla Goleador Melendugno, sempre ultima in classifica a quota zero punti; vittorie di misura per l'Atletico Tricase e Taurisano, rispettivamente contro Leverano e Cedas Avio Brindisi. Il Copertino ha invece conquistato il sesto pareggio del suo torneo sul difficile campo del Mesagne.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella sedicesima giornata

Atletico Racale-Veglie 2-1 [Ruggeri (AR) al 20', Chirivì (AR) al 56', Brué (V) all'80']

Atletico Tricase-Leverano 1-0 [Manisi su rigore al 37']

Brilla Campi-Goleador Melendugno 4-1 [Marti (BM) al 2', Macchia (BM) al 22', Cretì (GM) su rigore al 62', Caravaglio (BC) su rigore all'80', Facecchia al 92']

Mesagne-Copertino 1-1 [Libertini (C) al 15', Sacco (M) al 52']

Taurisano-Cedas Avio Brindisi 1-0 [De Giorgi al 65']

Promozione Puglia, la classifica del girone B