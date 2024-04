Serie D girone H, Nardò-Rotonda: tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti

<< 32 °Giornata del Campionato di serie D girone H. AC NARDÒ 1958 VS ROTONDA CALCIO. >>

Stadio "GIOVANNI PAOLO II" Nardò.

DOMENICA 21.04.24 - ore 15.00

I prezzi al botteghino saranno:

25 euro poltronissime;

18 euro tribuna centrale;

12 euro tribuna laterale;

10 euro ridotto (per donne ed under da 14 a 18 anni - over 65)

I tagliandi potranno essere acquistati presso:

Sede Legale B&B Diciannove58 ;

Goldbet - Via Puglia 25.

SETTORE OSPITI 12.00 euro più dp.

Ridotto per donne, under 14 ed over 65: 10€ +dp. acquistabili anche online sul circuito VIVATICKET.

Fonte: comunicato ufficiale Nardò