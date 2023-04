Nardò corsaro sul campo della Nocerina: i granata si impongono per 3-1

Importante blitz del Nardò che, allo stadio San Francesco D'Assisi, ha battuto la Nocerina per 3-1 mettendo a referto il sedicesimo successo complessivo e replicando alla Cavese capolista vittoriosa in casa del Gravina (risultato di 5-1). La gara è stata decisa praticamente nel primo tempo: al 30' è stato De Giorgi a portare gli ospiti in vantaggio, ma immediamante è arrivata la risposta dei padroni di casa con il rigore trasformato da Maletic al 35'; i granata però, nelle ultime battute della prima frazione di gara, sono andati di nuovo avanti grazie a Ferreira (47'). Gli uomini guidati da Nicola Ragno hanno poi suggellato il risultato al 95' grazie al sigillo di Mengoli. Il Nardò è salito così a quota 58 punti in classifica.