Serie D, il Città di Gallipoli rinforza l'attacco con Ivan Altamura

Gallipoli Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Benevento Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Altamura.

Cresciuto calcisticamente nei Settori Giovanili di Ascoli, Bari e Benevento, il versatile attaccante classe 2004 si è messo in mostra in questa stagione con la casacca del Reggio Calabria, club militante nel Girone I di Serie D, acquisendo minutaggio ed esperienza nella categoria. Il nuovo innesto, già arruolabile per la trasferta contro la Paganese, ha firmato con il club jonico un contratto fino al 30 giugno 2024, e vestirà con i giallorossi la maglia numero 77.

Fonte: comunicato ufficiale Città di Gallipoli