Serie D, Ugento: Marco Macagnino è il nuovo club manager

Ufficiale: Marco Macagnino è il nuovo Club Manager dell'ASD Ugento Calcio!

Marco Macagnino, Avvocato, entra a far parte della nostra famiglia giallorossa. Da calciatore è stato capitano dell’Ugento nella fantastica cavalcata che ha portato l'undici giallorosso alla vittoria del campionato di 1a Categoria e all'approdo in Promozione sei anni fa, ora Marco assume un ruolo da dirigente come Club Manager, pronto a dare il suo contributo nella nuova avventura dell’Ugento in Serie D.

Fonte: comunicato ufficiale Ugento