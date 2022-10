Sesta giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Nella sesta giornata del campionato di Eccellenza pugliese, Girone B, il Città di Gallipoli ha ottenuto la sesta vittoria su sei gare disputate battendo con un tris l'Arboris Belli; secondo successo per il Novoli che ha travolto il Castellaneta allo stadio De Bellis. Colpo esterno per l'Ugento sul cmpo dell'Avetrana, mentre il Gallipoli si è fatto raggiungere dall'Ostuni nella parte finale di gara. Pareggio a reti bianche (il secondo di fila) infine per la Virtus Matino contro il Manduria.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella sesta giornata

Avetrana-Ugento 0-1 [Munoz al 47']

Castellaneta-Novoli 0-7 [Carrino, Carrino, Franco, Delgado, Delgado, De Luca, Mossolini]

Città di Gallipoli-Arboris Belli 3-0 [Chiatante all'8', Nazaro al 25', Oltremarini al 67']

Manduria-Virtus Matino 0-0

Ostuni-Gallipoli 1-1 [Turco (G) su rigore al 10', Marchionna (O) al 74']

Otranto-Maglie [alle ore 19:00 di oggi]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B

Città di Gallipoli 18 (punti) Manduria 13 Avetrana 13 Ugento 12 Ostuni 11 Otranto 9 Novoli 7 Toma Maglie 7 Gallipoli 6 Arboris Belli 6 Massafra 4 Ginosa 4 Virtus Matino 2 Castellaneta 1

