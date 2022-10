Settima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi

La settima giornata del campionato di Eccellenza pugliese (girone B) è stata movimentata per quanto riguarda le squadre leccesi. Il Città di Gallipoli ha colto il primo ko stagionale ma è rimasto primo in classifica, mentre nell'altro derby l'Otranto ha inflitto la terza sconfitta al Gallipoli. Tris dell'Ugento (quinto successo finora in campionato) al Gionsa, pari con medesimo risultato per Novoli e Virtus Matino rispettivametne contro Arboris Belli e Castellaneta.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella settima giornata

Toma Maglie-Città di Gallipoli 1-0 [Pasca al 52']

Gallipoli-Otranto 0-1 [D.Marino al 45']

Novoli-Arboris Belli 1-1 [Capone (N) su rigore al 29', Di Cosola (AB) all'80']

Ugento-Ginosa 3-0 {Perez al 15', Munoz al 20', Munoz su rigore al 70']

Virtus Matino-Castellaneta 1-1 [Festa (C) al 24', Pirretti (VM) all'85']

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B