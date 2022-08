Otranto, scelto il nuovo allenatore: sulla panchina Graziano Tartaglia

OTRANTO – Otranto ha la sua nuova guida tecnica, che condurrà la squadra nella prossima stagione 2022/2023 di Eccellenza Pugliese: si tratta di Graziano Tartaglia, allenatore molisano di origine e neretino di adozione, classe 1980.

Tartaglia ha sottoscritto l’accordo nei giorni scorsi col presidente Giovanni Mazzeo, iniziando uno scooting alla ricerca di profili che possano fare al caso della compagine biancazzurra in vista del prossimo torneo di calcio dilettantistico regionale.

Una carriera da centrocampista capace di abbinare qualità e quantità tra i campi di serie D ed Eccellenza quella di mister Tartaglia, che nel suo girovagare da calciatore ha indossato, tra le altre, le maglie di Termoli, Ortona, Brindisi, Francavilla e Nardò. Dopo una parentesi da allenatore – calciatore nell’Aradeo di Eccellenza, ha scelto in maniera definitiva la strada della panchina, sedendosi negli ultimi due anni segnati dalla pandemia su quelle di Tricase e Novoli in Promozione.

«Sono orgoglioso e contento di essere il nuovo allenatore di una squadra e di una società – ha dichiarato - che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama calcistico della Puglia. I colleghi che mi hanno preceduto negli anni scorsi hanno tutti fanno bene, segno evidente che qui ci sono le condizioni per lavorare al meglio».

Un uomo di calcio non legato ai numeri dei moduli e a particolari dettami tattici il 42enne allenatore: «Cerco di proporre un calcio propositivo partendo dalle qualità dei calciatori che ho a disposizione. Inutile fissarsi su uno schieramento invece che su un altro, dai tecnici che ho avuto in carriera, Boccolini, Ragno, Longo e De Gregorio per citarne alcuni, ho imparato a essere duttile».

«Ho conosciuto i ragazzi che negli anni sono stati lo zoccolo duro della compagine biancazzurra – ha proseguito - e in loro ho trovato una grande disponibilità. Stiamo lavorando per allestire una rosa che possa ben comportarsi in un campionato di Eccellenza che sta alzando il livello rispetto alle ultime stagioni. Tante società hanno messo a segno colpi importanti, il nostro spogliatoio sarà un mix tra calciatori esperti e giovani di prospettiva ma già pronti. Lavoreremo giorno dopo giorno, e nel correre del tempo segneremo i nostri obiettivi».

Tartaglia sarà affiancato sul campo dal professore Gabriele Galiotta, confermato nel ruolo di allenatore in seconda e preparatore atletico, e dal rientrante Luca Cecconi, allenatore dei portieri. Ad accogliere il nuovo tecnico biancazzurro le parole del presidente Mazzeo: «Abbiamo scelto un profilo giovane e voglioso di emergere, le prime impressioni a livello umano sono ottime. Con l’annuncio di mister Graziano Tartaglia inizia sul campo l’avventura del Città di Otranto. Un momento di novità nel quale avverto, ancora una volta, la necessità di ringraziare a nome mio e di tutti i dirigenti Giuseppe De Cagna, Christian e Fabrizio Russo per quanto fatto da loro nell’ultimo biennio targato De Cagna 2010 Otranto».