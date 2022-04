Taurisano e Leverano per i play off. Galatina e capo di Leuca si giocano la salvezza

LECCE – Ultimi 90’ della regular season del girone B di Promozione pugliese che andranno in scena domani a partire dalle 16:30. Importanti sfide salvezza per Capo di Leuca e Galatina rispettivamente contro le salve Avetrana e Veglie, mentre Leverano e Taurisano contro Ginosa e Talsano dovranno giocarsi un posto in griglia play off. Derby Tricase-Gallipoli e Melendugno-Brilla Campi utili per i saluti di stagione, mentre il Novoli ospita il Locorotondo, con i blaugrana alla ricerca di un successo per i play off.

Finalissime per Leverano e Taurisano

Dopo tre sconfitte di fila il Leverano è chiamato a vincere contro lo Spartan di Ginosa. Seppur in casa e contro un avversario già salvo, i salentini saranno obbligati al punteggio pieno per superare una tra Taurisano e Talsano, nel tentativo di giocarsi ancora una chance di promozione in Eccellenza attraverso i play off con un buon quinto posto. Gli ospiti, invece, arrivano dalla vittoria contro il Capo di Leuca che ha regalato loro la matematica salvezza con un turno di anticipo.

La gara di cartello della domenica si gioca a Taurisano, dove i tori apriranno le porte del proprio stadio al Talsano, in una sfida fondamentale per decretare chi prenderà parte agli spareggi per l’Eccellenza. Entrambe le formazioni con 37 punti e rispettivamente al quarto (Talsano) e quinto posto (Taurisano), vantano una sola lunghezza di vantaggio sul Leverano in sesta piazza, e due sul Locorotondo. Pertanto entrambe andranno alla ricerca dei tre punti, nel tentativo di confermarsi in griglia play off e tentare ancora di seguire il sogno Eccellenza.

Sfide salvezza per Capo di Leuca e Galatina

Ora non è più tempo di statistiche, solo una vittoria potrebbe concedere il pass per i play out e, dunque, un’altra chance per conservare la categoria: Galatina e Capo di Leuca non possono più sbagliare. A partire con un pizzico di vantaggio sono i gialloblù che, impegnati domani contro un Avetrana già salvo, siedono in penultima piazza con 22 punti – uno in più rispetto ai bianconeri. Anche loro, come il Galatina, dovranno portare a casa i tre punti per poter scacciare i fantasmi di una retrocessione diretta. Il Galatina, invece, affronterà il Veglie, anch’esso già salvo. I bianconeri arrivano da due sconfitte di fila che sono valse il declino sul fondo della classifica con soli 21 punti. I 90’ di domani saranno decisivi per capire il futuro di entrambi i club che, anche scongiurando l’ultimo posto, dovranno poi affrontare il Melendugno ai play out per evitare un ritorno in Prima Categoria.

Due derby, il Novoli per fare un favore a Taurisano e Leverano

Ormai certo del secondo posto aggiudicato con una giornata d’anticipo con ben 44 punti raccolti, il Novoli domani ospiterà il Locorotondo per l’ultima sfida della regular season. Una gara quasi inutile per i rossoblu che, come è giusto che sia, si impegneranno per onorare il campionato fino alla fine. Inoltre i salentini in caso di successo non complicherebbero la vita a Taurisano e Leverano, formazioni in corsa per i play off. Se a vincere fosse invece il Locorotondo, potrebbero dire addio all’obiettivo stagionale.

Grande sfida quella che mette di fronte Atletico Tricase e Città di Gallipoli, due realtà storiche del nostro calcio che, in caso di combinazioni favorevoli, potremmo ritrovare nella prossima stagione in Eccellenza. I galletti sono ormai certi della promozione grazie alla vittoria del campionato con sei giornate d’anticipo, e ora puntano a raggiungere, o addirittura superare, la quota dei 70 punti – momentaneamente sono fermi a 69 -. I rossoblu, invece, sono quasi certi del terzo posto in classifica e si giocheranno i play off, opportunità che potrebbe permettere loro di tornare in Eccellenza.

Sfida dei saluti per Melendugno e Brilla Campi, con i biancorossi che ospitano i giallorossi per chiudere la stagione prima di tornare in campo per confermare la categoria con i play out. Il Melendugno è ormai certo di dover disputare i play out, in quanto il Veglie nello scorso turno si è salvato pareggiando a Novoli. Il Brilla Campi, invece, è salvo ormai da un turno grazie al raggiungimento di 31 punti, frutto di un’ottima seconda parte di stagione, che potrebbe essere incrementata nel pomeriggio di domani.