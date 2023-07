Taurisano, preso Gabriele Mosca per l'attacco

Colpo del Taurisano per quel che riguardo il reparto offensivo. Gabriele Mosca è un calciatore granata: l'attaccante classe 1999 è reduce dalla stagione trascorsa alla Maceratese, squadra dell'Eccellenza delle Marche, con cui ha totalizzato 13 presenze e 3 reti. In passato ha militato in Puglia con Maglie, Ugento, Atletico Vieste, Novoli e Pro Galatina, oltre ad aver maturato un'esperienza al Vastogirardi (formazione del Molise).