Toma Maglie, dieci calciatori lasciano la società. In quattro rientrano dal prestito

La A. Toma Maglie comunica che, dietro esplicita richiesta dei calciatori in questione, si è provveduto al trasferimento di:

Giuseppe Negro, presso ASD Galatina Calcio;

Stefano Pasca, presso ASD Taurisano 1939;

Andrea Maiolo, presso ASD Taurisano 1939;

Stefano Signore, presso ASD Città di Otranto;

Davide Cavalieri, presso ASD Atletico Tricase;

Juani Lopez, presso ASD Atletico BMG.

Sono invece rientrati dai rispettivi prestiti:

Andrea Piscopiello, presso ASD Martina Calcio;

Giuseppe Nestola, presso ASD Bitonto Calcio;

Alessio Candido, presso ASD Fabrizio Miccoli;

Alessio Leone, presso ASD Città di Fasano.

Li ringraziamo, augurando loro un grande in bocca al lupo e un sereno prosieguo di carriera.

Questa Società, sempre rispettosa delle regole non scritte riguardanti correttezza e cordialità nei confronti dei giocatori e delle altre società del panorama dilettantistico e non, dopo quanto visto nelle ultime ore di mercato, dichiara CHIUSO il mercato in uscita. Nei prossimi giorni saranno invece annunciati i movimenti di mercato in entrata, che andranno a rinforzare la compagine giallorossa in vista del girone di ritorno.

Fonte: comunicato ufficiale Toma Maglie