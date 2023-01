Toma Maglie, ingaggiato l'attaccante Edoardo Stifani

Edoardo Stifani è l'ultimo rinforzo per l'attacco del Maglie. La società giallorossa ha infatti ufficializzato l'ingaggio del classe 2000, reduce dalla prima parte di stagione trascorsa al Copertino (Promozione pugliese, girone B) con cui ha totalizzato 12 presenze e 3 reti; in passato Stifani è stato in forza al Lecce, al Gallipoli e al Galatina. La sua firma segue quella del centrocampista Cosimo Sprovieri, classe 2001, ex tra le altre di Paternò e Sicula Leonzio.