Toma Maglie, riparte la scuola calcio: i dettagli

Il primo obiettivo che questa Società si è prefissato, fin dal giorno del suo insediamento, è stato quello di far crescere i giovani talenti del territorio sotto il segno e i colori della Toma Maglie.

Abbiamo quindi deciso di ridare vita al settore giovanile giallorosso creando una scuola calcio che possa accogliere tutte le categorie di piccoli calciatori, dai primi calci fino ai giovanissimi, proseguendo poi con allievi e juniores. A gestire la scuola calcio ed il settore giovanile sarà Fulvio Macavero, coadiuvato dal suo team. Pierpaolo De Iaco dirigerà invece la categoria Juniores.

Ma non finisce qui! Abbiamo riservato per voi un'offerta speciale sulle quote d'iscrizione alla scuola calcio per festeggiare gli ottant'anni di storia giallorossa!

Per info e iscrizioni

Pierpaolo De Iaco - Juniores - 3315635465

Fulvio Macavero - Scuola calcio - 3294112429

Fonte: ">comunicato ufficiale Toma Maglie