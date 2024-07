Toma Maglie, Sandro Bevilacqua nuovo allenatore della categoria Pulcini

La società è lieta di ufficializzare il ritorno di Mister Sandro Bevilacqua in casa Toma Maglie!

L'ex calciatore della Toma, che già in passato aveva allenato alcune categorie giovanili magliesi, rientra a far parte della famiglia giallorossa come allenatore dei Pulcini dopo una parentesi nell'ASD Città di Otranto.

Facciamo al Mister un enorme in bocca al lupo, consapevoli che le sue doti umane e professionali saranno sicuramente d'esempio per i piccoli calciatori giallorossi!

Fonte: comunicato ufficiale Toma Maglie