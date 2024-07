Toma Maglie, Vincenzo Sicuro e Matteo Chiri nuovi collaboratori per il settore giovanile

Non hanno bisogno di presentazioni Vincenzo Sicuro e Matteo Chiri, i due nuovi allenatori e collaboratori delle categorie primi calci, piccoli amici ed avviamento al calcio.

Per Vincenzo un atteso ritorno alla sua Toma Maglie, lasciata da calciatore e capitano nella stagione 2017/2018. Da quel momento ha proseguito il suo percorso giocando per Aradeo, Cursi e Melpignano. Matteo è invece al suo ormai ottavo anno (quasi) consecutivo alla Toma Maglie, se non fosse per le due brevi parentesi presso Gallipoli Football e Poggiardo Calcio.

