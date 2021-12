Tornano a vincere Tricase e Taurisano, trionfa anche il Novoli

LECCE – Si è concluso l’ultimo atto del campionato di Promozione pugliese girone B per quanto concerne il 2021, con Altetico Tricase e Taurisano che hanno atteso gli ultimi novanta minuti dell’anno per uscire dalle rispettive crisi. Successi nei derby in trasferta per Città di Gallipoli e Novoli, pareggiano Galatina e Brilla Campi. Il Capo di Leuca perde contro il Locorotondo.

Vittorie in grande stile per Tricase e Taurisano

Dopo un mese dall’ultima vittoria e un turno di stop causa maltempo, l’Atletico Tricase è tornato in campo trionfando con un rotondo poker sullo Spartan. Sfida tutt’altro che facile alla vigilia dato l’ottimo momento di forma dei tarantini, ma che ha visto i rossoblù uscirne in scioltezza con le reti di Rosafio, D’Amico, Diallo e Conde. Tre punti che fanno finalmente rifiatare un ambiente che navigava in cattive acque e che allontana la zona play out distante ora tre lunghezze grazie ai 18 punti su 14 gare.

Dopo un periodo di profonda crisi per il Taurisano una grande reazione contro l’Avetrana, avversario che i granata hanno superato con un netto 3-0 di fronte ai propri tifosi. Protagonista assoluto il solito De Giorgi, autore di una doppietta e Galati. Dopo tre mesi il Taurisano ritrova la vittoria chiudendo il 2021 con 26 punti, al secondo posto in classifica, seppur in coabitazione con Talsano e il Novoli.

Vittorie per Gallipoli e Novoli nei derby

Al Melendugno non riesce il colpo casalingo contro la capolista Città di Gallipoli, nonostante i diversi innesti in rosa operati in settimana. I galletti continuano a vincere grazie alle reti di Sansò e Muciaccia, portandosi a quota 42 punti in classifica e guadagnando altre due lunghezze prima inseguitrice, il Talsano, che si trova a 16 punti di distanza. Per il Melendugno la sconfitta significa chiudere l'anno con 13 punti, equivalenti al penultimo posto.

Emozioni e gol contraddistinguono il derby di cartello tra Leverano e Novoli, con i rossoblu che trionfano per 0-2 grazie alla doppietta del bomber argentino Delgado. Il puntero acquistato in novembre dopo il gol di due settimane fa trova la prima doppietta con la casacca novolese, regalando tre punti alla sua squadra che vince lo scontro diretto e aggancia la seconda piazza, a pari merito con Talsano e Taurisano. Per il Leverano la sconfitta vale la permanenza in quinta posizione, a 25 punti.

Pareggiano Galatina e Brilla Campi, sconfitta per il Capo di Leuca

Dopo la buona prestazione di sette giorni fa contro la capolista, il Galatina ferma il Talsano pareggiando per 1-1 grazie al gol di Mingiano in apertura di gara. A pareggiare i conti per i tarantini è stato De Comite, la cui marcatura vale a muovere la classifica e mantenere il secondo posto nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Lecce. Per il Galatina punto importante che permette di uscire momentaneamente dalla zona rossa accomodandosi in nona piazza.

Pareggio rocambolesco nel derby tutto salentino tra Veglie e Brilla Campi. Entrambe necessitavano di un successo per lanciare segnali alle dirette concorrenti; decisive le reti per i giallorossi di Greco e Resinato, mente per i biancazzurri le marcature portano la firma di Becci e De Lorenzis. Entrambe le squadre restano impantanate in zona play out rispettivamente con 15 punti (Veglie) e 14 (Brilla Campi).

Il Capo di Leuca dopo l’ottimo successo in casa del Novoli cade di fronte ai propri tifosi contro la Virtus Locorotondo. I blaugrana rinvigoriti dal cambio di guida tecnica lottano e portano a casa tre punti fondamentali per scacciare la crisi, raggiungendo quota 18 punti grazie alle reti Fumarola e Longo. Il gol di Pirrelli non serve a sventare la sconfitta dei salentini che chiudono il 2021 in ultima piazza con 12 punti ottenuti in altrettanti impegni.