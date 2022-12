Tredicesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi

In cima alla classifica il Città di Gallipoli rallenta, uscendo dalla sfida contro il Manduria con il secondo pareggio stagionale. Terzo risultato utile invece per l'Ugento, che ha imposto al Novoli la settima sconfitta stagionale (la prima del nuovo tecnico rossoblù Andrea Manco); vince anche il Gallipoli grazie al gol in extremis di Calò, così come la Virtus Matino che ha messo a referto il secondo successo in campionato. 3-0 dell'Otranto a tavolino invece, dato che il Castellaneta non si è presentato in campo. Terzo pareggio consecutivo per il Maglie, maturato sul campo dell'Ostuni

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella tredicesima giornata

Otranto-Castellaneta 3-0 [risultato a tavolino, gli ospiti non si sono presentati]

Gallipoli-Arboris Belli 1-0 [Calò al 90']

Manduria-Città di Gallipoli 0-0

Ostuni-Maglie 0-0

Ugento-Novoli 2-1 [Espinar (U) al 32', Maroto (U) al 35', Delgado (N) al 63']

Virtus Matino-Massafra 2-1 [Maniglio (VM), Saponaro (M), Ferramosca (VM)]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B