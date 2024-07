Tris al Werder Brema in amichevole: Krstovic guida il Lecce alla vittoria

ZELL AM ZILLER (Austria) - Vincere fa sempre bene. Anche a luglio, quando le gambe pesano quintali a causa dei carichi della preparazione atletica. In terra austriaca il Lecce ha superato il Werder Brema per 3 a 0 con doppietta di Krstovic nel primo tempo (31' e 34') e rete di Rafia al minuto 87.

Per la prima mezz'ora nulla di rilevante, poi Gaspar in pressing alto ha recuperato il possesso, ha servito la palla a Maleh che ha sfoderato un bell'assist per l'attaccante montenegrino, abile a infilare il portiere dei tedeschi.

Simile la dinamica che ha portato al secondo gol: recupero di Pierret e tiro vincente di Krstovic sul secondo palo dopo uno scambio stretto con il compagno.

La marcatura di Rafia è il frutto di una lettura intelligente del calciatore del Lecce, ma anche di un errore di posizionamento dell'estremo avversario che ha anticipato il movimento in attesa di un passaggio, facendosi invece sorprendere da una conclusione sul primo palo.

Gotti ha schierato Gallo e Gaspar come centrali di difesa (nella ripresa Baschirotto e Dorgu); Pierret ha fatto il regista basso, supportato da Maleh, mentre Listkowski, Oudin e Morente hanno agito alle spalle di Krstovic. In porta Falcone e poi Fruchtl.

Nel secondo tempo il tecnico veneto ha fatto, come ovvio che fosse, ampio ricorso alla panchina senza che tuttavia gli equilibri tattici ne risentissero. Nel complesso da segnalare qualche buono spunto nato dal pressing con ripartenze anche esteticamente apprezzabili, la condizione già accettabile di alcuni elementi (Dorgu, Gallo, Pierret, Gaspar), la tenuta delle distanze tra i reparti. Salvo che in un paio di circostanze nella ripresa, il Werder non si è mai reso davvero pericoloso.

Da notare anche l'assenza di Blin: ieri si parlava di stato influenzale, ma è abbastanza chiaro che il francese sia a un passo dalla cessione non avendo trovato l'intesa con l'area tecnica per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025. Considerando il fatto che si tratta del capitano della squadra, il cui contributo è stato molto importante per il raggiungimento dei traguardi sportivi degli ultimi anni e il cui comportamento è sempre stato esemplare dentro e fuori del campo, sarebbe stato auspicabile un esito diverso. La richiesta economica da parte di Blin, che ora il Palermo pare intenzionato a soddisfare pienamente con mezzo milione di euro a stagione, non sembrava di quelle impossibili da esaudire. Se la parola bandiera ha ancora un senso nel calcio moderno, ci sono pochi dubbi sul fatto che Blin lo fosse.

TABELLINO

Werder Brema: Zetter (1’ st Backhaus) Pieper (1’ st Deman), Stage (1’ st Jung), Ducksch (1’ at Stark), Weiser (1’ st Kownacki), Hansen-Aarøen (1’ st Bittencourt), Agu (1’ st Njinmah), Alvero (1’ st Lynen), Salifou (1’ st Burke), Friedl (1’ st Malatini), Topp (1’ st Opitz). Allenatore: Ole Werner

Lecce: Falcone (1’ st Früchtl), Maleh (18’ st Helgason), Morente (18’ st Persson), Krstović (1’ st Pierotti), Oudin (31’ st Rodriguez), Dorgu, Gaspar (1’ st Baschirotto), Gendrey (18’ st Lemmens), Listkowski (1’ st Rafia), Gallo, Pierret (31’ st McJannet). A disposizione: Samooja, Borbei, Esposito, Samek, Addo. Allenatore: Luca Gotti

Marcatori: 30’ pt, 33’ pt Krstović, 41’ st Rafia

Ammoniti: 25’ st Pierret

Arbitro: Stefan Gamper

Assistenti: Zekeria Baysan - Markus Kirchmair

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.