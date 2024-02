Turno di riposo per l'Eccellenza pugliese: ritorno in campo fissato per domenica 11 febbraio

Il campionato di Eccellenza pugliese, in questo weekend, osserverà un turno di riposo per via dello svolgimento della finale di ritorno della Coppa Italia tra Molfetta e Manduria.

Le squadre impegnate nel girone B calcheranno di nuovo i campi domenica 11 febbraio, in occasione della diciannovesima giornata: l'Ugento capolista dovrà vedersela contro l'ostico Massafra, attualmente terzo; il Brilla Campi proverà a tornare al successo dopo cinque ko di fila contro il San Pietro Vernotico, mentre l'Atletico Racale farà visita al Manduria. La lanciata Virtus Matino quarta nella graduatoria ospiterà il Mesagne, scontro diretto per il Maglie che contro il Ginosa tenterà di allontanarsi dalle zone calde della classifica. Posticipo infine per il Novoli, che giocherà tra le mura amiche contro l'Arboris Belli.

Eccellenza Puglia girone B, il programma completo della diciannovesima giornata