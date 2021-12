All'Ugento il derby con l'Otranto, tris del Maglie

LECCE – Si è concluso nel pomeriggio odierno il girone d’andata del campionato di Eccellenza pugliese girone B, con l’Ugento che ha avuto la meglio nel derby contro l’Otranto. Vittorie anche per Toma Maglie e Gallipoli, mentre il Racale si arrende contro il forte Castellaneta.

Il derby va all’Ugento, successo esterno del Gallipoli

Privo dei suoi elementi più forti che in settimana si sono trasferiti altrove, il De Cagna Otranto ha avuto la peggio contro l’Ugento nella gara di cartello dell’ultimo turno del girone d’andata. A decidere una gara sostanzialmente equilibrata è il vantaggio immediato dei padroni di casa, che al 7’ usufruiscono di un calcio di rigore trasformato da Carrozzo. Decisivo il tocco di mano da parte di Plevi in area sul controllo di Cicerello, che condanna momentaneamente i biancoblu ad abbandonare la griglia play off causa la vittoria del Sava. Per l’Ugento vittoria fondamentale per non farsi raggiungere dal Castellaneta, e per chiudere il primo scorcio di stagione con un secondo posto grazie ai 28 punti ottenuti, frutto di nove successi, un pareggio e tre sconfitte.

In trasferta contro la penultima della classe il Gallipoli era chiamato al successo, e la formazione di Oliva ha risposto presente imponendosi per 1-2 sul Grottaglie. A sbloccare le marcature al 57’ è Maiolo, poi raggiunto all’80’ dal gol di Vecchio in favore dei padroni di casa. A regalare i tre punti ai galletti è Facundo Cascio - neoacquisto che risulta anche in questa gara decisivo per le sorti della compagine salentina - grazie alla marcatura trovata all’87’. La vittoria conquistata permette di bissare il quarto posto con 25 punti, risultato di sette successi, quattro pareggi e due sconfitte nel girone d’andata.

Tris del Maglie, sconfitta di misura per il Racale

Il Toma Maglie conclude il girone d’andata con 20 punti in classifica grazie al successo centrato quest’oggi ai danni del Manduria per 3-1. Vittoria in rimonta per i giallorossi che dopo il vantaggio ospite di Torres al 6’, pareggiano i conti su rigore con Flordelmundo al 16’. Nella ripresa a segnare le due reti che decretano il successo dei salentini sono Mosca al 19’ e Politi al 30’. Il Maglie termina dunque in maniera ottimale la prima parte dell’annata 2021/22, al settimo posto e con ben otto lunghezze di vantaggio sulla griglia play out.

L’Atletico Racale all’Heffort Sport Village non riesce ad imporsi sul Castellaneta terzo in classifica perdendo per 1-2, riuscendo comunque a giocarsela alla pari e dimostrando carattere e grinta. Inutile il gol di Castri per i padroni di casa, ribaltati dalle marcature di sponda tarantina di Martinez e Palmisano. Il Racale chiude il girone d’andata con soli 9 punti in classifica e al terzultimo posto in classifica, causa due sole vittorie, tre pareggi e ben otto sconfitte.