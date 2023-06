Ugento, il bilancio della stagione: un cammino ad alta quota, con un traguardo sfiorato

Quella dell'Ugento è stata sicuramente una stagione positiva: la formazione giallorossa è stata protagonista di un autentico testa a testa per la vetta del girone B contro il Città di Gallipoli, che poi ha avuto la meglio nella finale playoff del raggruppamento. In precedenza, nella postseason, la squadra guidata da Andrea Salvadore aveva battuto per 2-1 il Manduria. Insomma, è stato fatto il massimo nel corso di un'annata che ha regalato soddisfazioni.

L'Ugento ha concluso la regular season al secondo posto della classifica, con 60 punti messi a referto. Lo score totale è stato di 19 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. I gol fatti sono stati 77 (miglior attacco), mentre quelli subiti sono stati 33. L'Ugento era riuscito a conqusitare il primo posto nella ventiduesima giornata grazie al successo per 5-1 sull'Arboris Belli e al contemporaneo pareggio del Città di Gallipoli contro la Virtus Matino; tuttavia, nel turno successivo, la squadra guidata da Alessandro Carrozza si riprese la vetta della classifica nello scontro diretto vinto per 5-0.