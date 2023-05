Ugento, il tecnico Andrea Salvadore lascia la guida della squadra

Andrea Salvadore saluta l'Ugento. L'allenatore ha infatti deciso di lasciare la panchina giallorossa terminando di fatto la sua avventura iniziata nell'estate del 2021: in questa stagione il classe 1976 ha guidato la squadra nelle zone alte della classifica, a duello con il Città di Gallipoli che alla fine ha avuto la meglio nella finale dei playoff del girone B di Eccellenza. "La società ha appreso della volontà di Mister Andrea Salvadore di concludere la sua avventura ad Ugento -si legge nel comunicato pubblicato dalla società sulla propria pagina Facebook- e lo ringrazia con sincero affetto per l’ottimo lavoro svolto in queste ultime due stagioni sportive, con spiccato senso di responsabilità, grande professionalità ed elevata competenza, portando l’Ugento Calcio in questa stagione a disputare con merito la finale playoff di girone per la serie D. A lui auguriamo, perché lo merita, di raggiungere i più prestigiosi traguardi professionali".