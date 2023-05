Ugento, Manduria battuto il Manduria per 2-1: pronta la sfida al Città di Gallipoli

Squadra in casa

Squadra in casa Ugento

L'Ugento non sbaglia nel primo turno dei playoff regalandosi la finale del girone B dove affronterà il Città di Gallipoli. Allo stadio comunale i giallorossi hanno battuto per 2-1 il Manduria al termine di una gara intensa e senza esclusione di colpi: al 29' i padroni di casa hanno trovato il vantaggio grazie al sigillo di Munoz, a cui ha replicato Cavaliere a 76'; tuttavia, proprio al fotofinish, Nestola ha trovato il gol che è valso la vittoria per gli uomini guidati da Andrea Salvadore (95'). Ed ora, nel prossimo atto, sarà derby tutto leccese tra Città di Gallipoli e Ugento.