Ugento, ufficiale l'arrivo del terzino destro Filippo Bedini

Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di Filippo Bedini nella nostra squadra! Filippo, nato a Roma nel 2004, è un difensore di talento con alle spalle tutta la trafila nel settore giovanile della Lazio, fino ad arrivare alla Primavera. Con ben 25 presenze nella squadra Primavera 1 e 8 partite disputate nella prestigiosa UEFA Youth League, porta con sé un’esperienza significativa a livello giovanile internazionale.

Ruolo: Terzino destro

Piede preferito: Destro

Caratteristiche: Difensore ben strutturato e versatile, capace di ricoprire più ruoli lungo la linea difensiva.

Filippo è noto per la sua capacità di leggere il gioco, il suo fisico imponente e la sua versatilità in campo. Siamo certi che il suo contributo sarà fondamentale per rafforzare la nostra difesa e portare nuove soluzioni tattiche alla squadra.nUn caloroso benvenuto a Filippo Bedini nella famiglia ASD Ugento!

Fonte: comunicato ufficiale Ugento