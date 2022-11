Undicesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi

L'Atletico Racale balza in testa alla classifica rifilando un poker all'Atletico Martina e approfittando del pareggio a reti bianche del Brilla Campi nel derby col Taurisano; al Copertino (quarto successo stagionale) va la contesa contro il Veglie. L'Atletico Tricase incassa la quinta sconfitta in campionato per mano del Talsano

Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi nell'undicesima giornata

Atletico Martina-Atletico Racale 1-4 [Melono (AR) al 1', Musli (AM) al 7', My (AR) al 16', Flodelmundo (AR) al 62', Ruggeri (AR) al 93']

Atletico Tricase-Talsano 0-1 [De Comite su rigore al 74']

Brilla Campi-Taurisano 0-0

Copertino-Veglie 1-0 [Libertini all'80]

Leverano-Goleador Melendugno [in campo dalle ore 17:00]

Promozione Puglia, la classifica del girone B