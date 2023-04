Veglie, ecco quando si giocherà il recupero contro il Mesagne

Resa nota la data del recupero Veglie-Mesagne, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Promozione Puglia, girone B. La gara, che era stata rinviata per via dell'impraticabilità del campo dovuta al maltempo, si giocherà domenica 23 aprile presso il campo sportivo Minetola (calcio d'inizio alle ore 16:30). Con una eventuale vittoria il Veglie sorpasserebbe il Talsano e conquisterebbe il sesto posto solitario in classifica.