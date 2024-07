Veglie, Nino Zumbo guiderà la formazione Juniores

ASD Veglie è lieto di affidare la conduzione tecnica della squadra Juniores a Nino Zumbo.

Il tecnico calabrese, in possesso dell'abilitazione UEFA B e Dirigente FIGC Elevel E, arriva dal campionato eccellenza femminile con la Fabrizio Miccoli e vanta importanti esperienze in tutta Italia in settori giovanili a contatto con le migliori squadre di Serie A. Mister Zumbo siederà inoltre in panchina con Mister Enzo Russo nelle vesti di allenatore in seconda della Prima Squadra. Benvenuto Nino.

Fonte: comunicato ufficiale Veglie