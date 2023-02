Ventesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi

L'Atletico Racale non sbaglia: Fernandez regola il Ceglie e regala la sedicesima vittoria stagionale. Il Brilla Campi dal canto suo ha risposto battendo il Mesagne e consolidando così il secondo posto in classifica; si porta a ridosso della formazione brinsina il Taurisano, che ha avuto la meglio sulla Virtus Locorotondo con un gol per tempo (undicesima vittoria complessiva). Manita dell'Atletico Tricase all'Atletico Martina, il Copertino ha allungato la striscia positiva, ora giunta a cinque partite, grazie al pareggio sul campo del Talsano. Successi importanti per Leverano e Veglie, rispettivamente contro Cedas Avio Brindisi e Goleador Melendugno (ormai sempre più ultima in graduatoria).

Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella ventesima giornata

Atletico Racale-Ceglie 1-0 [Fernandez al 23']

Atletico Tricase-Atletico Martina 5-0 [Manisi al 5', Cavalieri al 55',Rizzo al 63', Manisi al 71', Zocco all'83']

Brilla Campi-Mesagne 2-0 [Facecchia al 19', Facecchia al 39']

Cedas Avio Brindisi-Leverano 1-2 [Suma (L), Manta (C), Puscio (L)]

Talsano-Copertino 1-1 [Gatto (T) al 33', Cocciolo (C) su rigore al 69']

Taurisano-Virtus Locorotondo 2- 0 [Castri al 15', De Giorgi all'80']

Veglie-Goleador Melendugno 6-0 [Almeyra su rigore al 23', Baca al 49', Fiorini al 65', Bruè all'81', Almeyra all'85', Almeyra all'89']

Promozione Puglia, la classifica del girone B