Venticinquesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Tutto rinviato all'ultima giornata per il discorso primo posto: lo scontro diretto tra l'Atletico Racale capolista e il Brilla Campi è terminato in parità, con Caravaglio che ha risposto subito al vantaggio della capolista firmato da Fernandez. Poker del Taurisano sul Talsano per difendere il terzo posto dagli assalti del Mesagne (che ha battuto per 3-0 la Virtus Locorotondo), blitzi in trasferta per Veglie e Leverano rispettivamente contro Atletico Martina e Ceglie; al Copertino il derby che ha visto come avversario la Goleador Melendugno, che ha incassato la ventiquattresima sconfitta della stagione. Infine, undicesima vittoria complessiva per l'Atletico Racale che ha avuto la meglio sulla Cedas Avio Brindisi.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella venticinquesima giornata

Atletico Martina-Veglie 0-2 [Almeyra al 5', Fiorini al 63']

Atletico Tricase-Cedas Avio Brindisi 5-2 [autorete di Rizzo al 10' (CAB), De Luca (AT) al 21', Lazzoi (CAB) al 37', Manisi (AT) al 41', Manisi (AT) su rigore al 56', Rosafio (AT) al 65', Manisi (AT) all'87']

Brilla Campi-Atletico Racale 1-1 [ Fernandez (BC) al 32' Caravaglio (BC) su rigore al 34']

Ceglie-Leverano 0-2 [Pasculli, Suwareh]

Copertino-Goleador Melendugno 5-1 [Pinto (C), Marocco (C), Palazzo (C), Ciccarese (C), Voli (C), Belmonte (GM)]

Taurisano-Talsano 4-0 [Mele all'8', Castrì al 13', De Giorgi su rigore al 25' Castrì al 28']

Promozione Puglia, la classifica del girone B