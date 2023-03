Ventiduesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi

VIttoria pesante per l'Ugento che balza al primo posto in classifica sorpassando il Città di Gallipoli, fermato dal pari contro la Virtus Matino. Pareggio anche per l'Otranto, vittoria in extremis per il Gallipoli: ecco il resoconto completo del turno