Ventiquattresima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi

L'Atletico Tricase strapazza l'Atletico Martina con ben sette reti di scarto e allunga in classifica sul Brilla Campi che è caduto nel derby contro il Taurisano, che si è mantenuto così al terzo posto in classifica. Nono successo stagionale per il Copertino, che ha avuto la meglio sul Veglie grazie ad un rigore di Palazzo: ora i rossoverdi sono momentaneamente quinti in classifica; dopo tre sconfitte consecutive l'Atletico Tricase è tornato a fare punti con il pareggio esterno sul campo del Talsano, mentre il Leverano ha liquidato la Goleador Melendugno in rimonta (nona vittoria per i bianconeri).

Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella ventiquattresima giornata

Talsano-Atletico Tricase 1-1 [Gatto (T) su rigore al 14', De Luca (AT) all'89']

Atletico Racale-Atletico Martina 7-0 [Sosa al 18', Melono su rigore al 20', Melono al 23', Chirivì al 31', Chirivì al 73', Melono all'84', Buono al 90']

Goleador Melendugno-Leverano 1-3 [Belmonte (GM) al 10', Suwareh (L) al 25', Noschese (L) al 75', Pasculli (L) all'85']

Taurisano-Brilla Campi 1-0 [Castrì al 57']

Veglie-Copertino 0-1 [Palazzo su rigore al 78']

Promozione Puglia, la classifica del girone B