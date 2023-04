Ventiseiesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Al Città di Gallipoli basta un pareggio contro il Manduria per ottenere il primo posto in classifica e ad accedere così alla finale dei playoff del girone: l'Ugento invece affronterà proprio la formazione tarantina, in seguito alla sconfitta per 3-0 sul Novoli che ha conquistato la salvezza matematica; a tal proposito Maglie e Virtus Matino hanno ottenuto la permanenza artitmetica di categoria a seguito dei rispettivi pareggi con Ostuni e Virtus Matino e alla sconfitta dell'Arboris Belli contro il Gallipoli.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella ventiseiesima giornata

Maglie-Ostuni 1-1 [Sprovieri (M) al 32', Cassano (O) al 73']

Arboris Belli-Gallipoli 0-1 [Calò al 94']

Castellaneta-Otranto 1-6 [Touré (O) al 20', Touré (O) al 22', Gallo (O) al 41', Trové (O) al 46', Fede (C) al 55', Cisternino (O) al 61', Touré (O) su rigore all'88']

Città di Gallipoli-Manduria 0-0

Novoli-Ugento 3-0 [Poletì al 23', Martinez al 42', Delgado al 57']

Massafra-Virtus Matino 1-1 [Galeone (M) al 79', Amatulli (VM) all'82']

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B