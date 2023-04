Ventiseiesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Con il pareggio nel derby contro l'Atletico Tricase, l'Atletico Racale ha conquistato il salto diretto in Eccellenza: la gara è stata decisa nel giro di un minuto, durante le battute finale. Al Brilla Campi non basta il tris rifilato al Talsano, in ogni caso i giallorossi hanno avuto accesso alla finale dei playoff del girone dove affronteranno la vincente tra Taurisano, che ha espugnato il campo del Leverano assicurandosi il terzo posto, e il Mesagne, che ha visto rinviare la partita contro il Veglie per impraticabilità del campo. Copertino e Goleador Melendugno sono stati sconfitti rispettivamente da Virtus Locorotondo e Ceglie.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella ventiseiesima giornata

Atletico Racale-Atletico Tricase 1-1 [My (AR) all'80', Rosafio (AT) all'81']

Goleador Melendugno-Ceglie 0-2 [Pergola, De Pasquale]

Leverano-Taurisano 1-3 [Suwareh (L) al 20', Vantaggiato (T) al 43', Pellegrino (T) al 65', De Giorgi (T) al 90']

Talsano-Brilla Campi 0-3 [Miggiano al 31',De Ventura al 66', Valzano al 93']

Veglie-Mesagne [rinviata a data da destinarsi causa impraticabilità del campo]

Virtus Locorotondo-Copertino 3-0 [De Bartolomeo al 22', Teribia al 30', Mohcine al 75']

Promozione Puglia, la classifica del girone B