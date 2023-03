Ventitreesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Prova di forza del Città di Gallipoli che si è ripreso la testa della classifica rifilando all'Ugento (terzo ko stagionale) un netto 5-0. Alle spalle delle due contendenti al primo posto l'Otranto è statio sconfitto di misura dal Manduria nello socntro diretto per la terza piazza della classifica, ora lontana sei lunghezze per i biancazzurri. Pareggio in rimonta del Maglie contro l'Arboris Belli, che era andato in avanti di due gol, mentre fondamentali in ottica salvezza i successi di Novoli e Virtus Matino, rispettivamente su Massafra e Ginosa: in particolare la formazione guidata da Antonio Toma è ora a soli due punti di distanza dalla zona che garantirebbe la salvezza diretta.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella ventitreesima giornata

Maglie-Arboris Belli 2-2 [Fumarola (AB), Mastronardi (AB), De Michele (M), Carrino (M)]

Gallipoli-Castellaneta 6-0 [Manca al 2', Romano al 23', Fabiani al 39', Castellaneta, Castellaneta, D'Errico]

Manduria-Otranto 1-0 [Pignataro al 71']

Novoli-Massafra 2-0 [Falconieri su rigore al 17', Falco al 59']

Ugento-Città di Gallipoli 0-5 [Caputo al 43', Chiatante al 46', Chiatante al 50', Caputo al 55', Perchaud all'83']

Virtus Matino-Ginosa 2-1 [Bitetti (G) al 28', Pirretti (VM), Ferramosca (VM)]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B