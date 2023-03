Ventitreesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi

L'Atletico Racale viene fermato sul pari dal Copertino (ottavo risultato utile di fila per i rossoverdi) e il Brilla Campi ne approfitta per agganciarlo a pari punti in classifica grazie al tris rifilato all'Atletico Martina. Va al Taurisano il derby contro l'Atletico Tricase: terzo posto conservato per i granata, rossoblù al dodicesimo ko stagionale; la Goleador Melendugno invece subisce la ventiduesima sconfitta in questo campionato per mano della Virtus Locorotondo, che ha avuto la meglio con un poker.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella ventitreesima giornata

Atletico Martina-Brilla Campi 0-3 [Macchia al 12', Resinato al 56', Greco al 90']

Atletico Tricase-Taurisano 1-2 [Castrì (T) al 12', Vantaggiato (T) al 29', De Luca (AT) all'85']

Copertino-Atletico Racale 0-0

Goleador Melendugno-Virtus Locorotondo 0-4 [Teribia, autorete, Diwouta, Convertini]

Leverano-Veglie [in campo dalle ore 17:00]

Promozione Puglia, la classifica del girone B