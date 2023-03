Ventunesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Il Leverano, al sesto pari di fila, ferma la capolista Atletico Racale: il Brilla Campi si è fatto trovare pronto e ha accorciato le distanze in classifica grazie alla rimonta nel derby contro il Copertino, dove è stato protagonsita Facecchia con una doppietta. Secondo successo di fila per il Taurisano sul campo dell'Atletico Martina, mentre il Veglie ha colto il tris di vittorie grazie al 4-1 rifilato alla Virtus Locorotondo; ko per Atletico Tricase contro il Mesagne e per la Goleador Melendugno, caduta nel finale al cospetto della Cedas Avio Brindisi.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella ventunesima giornata

Atletico Martina-Taurisano 0-4 [Garzia, Pellegrino, Castrì, Maiolo]

Copertino-Brilla Campi 1-2 [Cocciolo (C) al 34', Facecchia (BC) al 54', Facecchia (BC) al 63']

Goleador Melendugno-Cedas Avio Brindisi 0-1 [Boscaini su rigore all'85']

Mesagne-Atletico Tricase 2-0 {Procida al 30', Giancola al 68']

Virtus Locorotondo-Veglie 1-4 [Mignaco (V) al 12', Almeyra (V) al 23', Almeyra (V) al 39', Brué (V) al 65', Simon (VL) al 70']

Leverano-Atletico Racale 0-0

Promozione Puglia, la classifica del girone B