Virtus Matino, Antonio Toma ritorna alla guida della squadra

Gradito ritorno in casa Virtus Matino, che si affida ad Antonio Toma per cercare di raggiungere la permanenza nel campionato di Eccellenza (girone B). Il tecnico classe 1963 prenderà le redini della squadra in queste ultime sei partite, coadiuvato dal viceallenatore Gianluigi Grasso. "Torna alla guida tecnica della squadra Antonio Toma, coadiuvato dal suo vice Gianlugi Grasso -si legge nel comunicato ufficiale rilasciato dalla società biancazzura- Un enorme in bocca al lupo e buon lavoro in questo finale di stagione".

Toma torna alla guida della Virtus Matino dopo la breve parentesi dello scorso anno, nel girone H di Serie D, durata da dicembre 2021 a febbraio 2022: dopo sei partite (una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte) fu sollevato dall'incarico. Andando ancora indietro, il nativo di Maglie fu il condottiero dei tre campionati consecutivi vinti dalla Virtus, che riuscì a compiere un balzo dalla Terza Categoria alla Promozione tra il 2016 e il 2019; da luglio 2020 ad aprile del 2021 si è seduto sulla panchina del Gallipoli.

Attualmente la Virtus Matino è penultima in classifica con 15 punti conquistati (quattro vittorie, tre pareggi e tredici sconfitte). Domenica 5 marzo è fissato il match contro l'Otranto, allo stadio Via del Mare di Matino (a porte chiuse, ore 15:00).