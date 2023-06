Virtus Matino, scelto il nuovo allenatore: ecco Claudio Luperto

Claudio Luperto è il nuovo allenatore della Virtus Matino. Classe 1961, prenderà il posto di Antonio Toma che nella prossima stagione guiderà il Galatina. L'ultima esperienza di Luperto alla guida di una squadra è stata quella al Maglie, durata dal 2020 al 2022; in passato ha allenato le giovanili di Lecce ed Avellino, oltre al Montevarchi e al Casale (in Serie C2) e all'Alghero. Ora per lui un'avventura con i biancazzurri, che hanno chiuso il campionato 2022/2023 mettendo a referto 29 punti e di conseguenza ottenendo la salvezza diretta.

Claudio Luperto nuovo allenatore della Virtus Matino: il comunicato ufficiale

La Polisportiva Virtus Matino comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mister Claudio Luperto.

Mister Luperto vanta una carriera da calciatore,centrocampista dalle grandi doti tecniche che lo vede protagonista nel Lecce con ben 113 presenze di cui 12 in serie A.

La carriera da allenatore inizia nel 2000, (ne citiamo solo alcune) dove ha guidato compagini come il Casale Calcio nella stagione 2004/05 militante in C/2, successivamente nella stagione 2005/06 sempre in C/2 il Montevarchi Calcio

Grande curriculum anche nella guida delle giovanili.

Tra le tante ,nella stagione ricordiamo 2006/07 gli viene affidata dall' U.S Lecce la guida della Primavera,dal 2009/11 guida le giovanili nazionali del Lecce.

Ora giunto alla corte della Presidente Cristina Costantino.

A mister Luperto un grande in bocca al lupo da tutta la famiglia della Polisportiva Virtus Matino.

Seguirà nei prossimi giorni conferenza stampa,con presentazione staff tecnico e programmazione della stagione 2023/24.