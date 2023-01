Virtus Matino, servono punti salvezza: ecco gli impegni di gennaio

A caccia di punti salvezza, la Virtus Matino si prepara ad affrontare i prossimi tre impegni in programma nel mese di gennaio. I biancazzurri dovranno affrontare due derby in trasferta e una partita tra le mura amiche sperando di raccogliere il più possibile; attualmente la Virtus Matino è penultima nel girone B del campionato di Eccellenza, con 9 punti a referto (2 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte). I gol fatti ammontano a 16, 28 invece sono quelli subiti.

Si partirà dal posticipo della quattordicesima giornata, nel quale è fissato il faccia a faccia con il Maglie. Domenica 22 gennaio invece la Virtus affronterà il Gallipoli sempre in trasferta, mentre il 29 sarà di scena allo stadio Laveneziana per far visita all'Ostuni.