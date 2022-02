Vittorie per Otranto e Gallipoli, Ugento in caduta libera

LECCE – Risultati a sorpresa nella domenica di Eccellenza pugliese, con il girone B che vede variare la classifica al termine del diciassettesimo turno di campionato. Vittoria chiave per l’Otranto nel derby contro il Toma Maglie, tre punti anche per il Gallipoli in casa contro il Castellaneta. Perdono ancora Ugento e Racale.

Gallipoli e Ugento scalano la classifica

Dopo lo sterile pari di Manduria, il Gallipoli di Max Oliva torna al successo nella prima gara casalinga del 2022, imponendosi per 1-0 nello scontro diretto contro il Castellaneta. Quest’ultima, con una delle rose più giovani del girone, non arreca pericoli ai galletti che dominano per tutta la contesa, riuscendo a strappare i tre punti con un gol di Itabel nella ripresa sugli sviluppi d’angolo. Per i giallorossi tre punti fondamentali che permettono di salire a quota 32 punti e agganciare l’Ugento in seconda piazza.

Vittoria chiave per il De Cagna Otranto che, contro tutti i pronostici, si impone di misura sul Toma Maglie reduce dal successo sulla capolista. Per i bleu foncé decisivo il gol in apertura di gara di Vilani, che permette di dare seguito alla vittoria di sette giorni fa contro il Racale. Risultato finale che consente all’Otranto di salire a quota 29 punti agganciando il Toma Maglie piazzandosi in terza posizione, tornando in griglia play off a distanza di qualche mese dall’ultima apparizione.

Dure sconfitte per Racale e Ugento

Serviva una risposta concreta, ma non è arrivata. Il Racale perde ancora, questa volta nella sfida chiave in ottica salvezza contro il Massafra. Un 2-0 di giustezza che porta i nomi di Vapore e Cristofaro, decisivi per le sorti dei tarantini che vedono sempre meno distante la zona franca. Atletico Racale che dunque rimane fermo a quota 12 punti in penultima posizione raggiunto dal Grottaglie.

Seconda sconfitta di fila per l’Ugento di Salvadore che nel corso delle prime due uscite del 2022 si è fatto recuperare dal Gallipoli in seconda posizione. Dopo il Massafra, è il Grottaglie a far festa trionfando per 1-3 in territorio salentino. Al primo tempo conclusosi in parità con le reti di Hurtado per l’Ugento e Melono per il Grottaglie, segue una ripresa che vede protagonisti gli ospiti capaci di completare la rimonta con Melagnino e la seconda rete di giornata di Melono. Ugento che dunque rimane in seconda posizione a 32 punti, mentre il Grottaglie lascia l’ultima posizione a discapito del Mola.