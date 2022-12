Voglia matta di campionato: stadio esaurito per Lecce-Lazio

LECCE – Più del giorno feriale, più dell’orario pomeridiano poté la voglia di campionato: per la partita di mercoledì contro la Lazio – calcio di inizio alle 16.30 – lo stadio Via del Mare è esaurito in ogni settore, compreso quello riservato agli ospiti.

Il Lecce ha quindi deciso, come già avvenuto in casi analoghi, di mettere in vendita dalle 16 di oggi, solo sul circuito Vivaticket, 1.500 biglietti per posti a visibilità ridotta, cioè quelli che si trovano più a livello del terreno di gioco nei settori Curva Sud, Distinti, Tribuna Est Inferiore e Tribuna Centrale Inferiore. Per il match sono quindi attesi poco meno di 30mila spettatori complessivamente, di cui poco meno di 20mila abbonati.

Si riparte dalla 16esima giornata: l’ultima prima della lunga sosta è stata disputata il 13 novembre, quando il Lecce vinse a Genova in casa della Sampdoria portandosi così a 15 punti in classifica. Con otto lunghezze di margine sulla terzultima – la Cremonese - Hjulmand e compagni riprendono il loro cammino, ma è opinione abbastanza diffusa tra gli addetti ai lavori che si tratterà di un torneo a parte, da affrontare come se si ripartisse tutti da zero.

In preparazione della partita i giallorossi hanno sostenuto questa mattina un allenamento all’Acaya Golf Resort & Spa. Pongracic, Dermaku, Helgason e Bistrovic hanno lavorato a parte. La prossima seduta è stata programmata per domani pomeriggio.