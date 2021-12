Vola il Città di Gallipoli, si fermano Leverano e Taurisano

LECCE – Si è concluso nella giornata di ieri, domenica, il girone d’andata del campionato di Promozione pugliese, girone B. Diversi i risultati a sorpresa, con Taurisano e Leverano che hanno fallito le rispettive gare in trasferta. Il Città di Gallipoli vince in extremis contro il Tricase, si aggiudicano gli scontri diretti Brilla Campi e Novoli, pari per il Galatina.

Il Gallipoli vince con un guizzo, bene Novoli e Brilla Campi

Seppur un primato ormai consolidato, il Città di Gallipoli non si accontenta, tant’è che contro il Tricase la spunta nei minuti di recupero aumentando il divario con la seconda classificata. Sostanziale equilibrio tra giallorossi e rossoblù, poi su un cross il liscio di un difensore tricasino permette a Doukourè di trovare il gol che regala i tre punti. Con questo successo i galletti salgono a quota 36 punti, 13 in più rispetto al Taurisano, mentre il Tricase trova la terza sconfitta in un mese e rimane al settimo posto con 15 punti all’attivo.

Il Novoli conclude nel migliore dei modi la prima parte di stagione, rimediando a un inizio da dimenticare. Lo 0-2 rifilato alla Virtus Locorotondo in un vero e proprio scontro diretto permette ai rossoblù di conquistare il terzo posto con 23 punti all’attivo, frutto di sette successi, due pareggi e quattro sconfitte. La quarta vittoria consecutiva che permette di agganciare il Taurisano porta le firme di bomber Scarcella e Poleti.

Terzo successo di fila e filotto di quattro risultati utili consecutivi: si chiude in questi termini il girone d’andata del Brilla Campi, cominciato nel peggiore dei modi e conclusosi con un sospiro di sollievo per la lotta salvezza. Un rendimento da grande che ha portato a trionfare per 2-0 tra le mura amiche contro il Melendugno, gara decisa dalle reti di Caravaglio e Macchia. Ora i giallorossi si ritrovano al dodicesimo posto con 13 punti all’attivo, ad una sola lunghezza dalla zona salvezza. Per il Melendugno altro passo falso che lo costringe a rimanere in penultima posizione con 12 punti.

Pari nel derby Veglie-Galatina, sconfitte di misura per Taurisano e Leverano

Veglie e Galatina si dividono la posta in palio nel derby dell’ultimo turno del girone d’andata, con un pari a reti bianche che regala poche emozioni. Un punto per parte che serve relativamente poco, ma che smuove la classifica con bianconeri e biancazzurri che escono dalla zona play out e si siedono, momentaneamente, al centro della graduatoria.

Il Taurisano conclude il girone d’andata con un’altra sconfitta dopo quella di domenica scorsa, perdendo di misura per 1-0 contro il Talsano. Un altro scontro diretto perso dai granata, che non vincono da sei giornate e non segnano da cinque. Un momento di crisi che, grazie all’ottimo rendimento di inizio campionato, non incide sul secondo posto, che viene conservato ma con il Novoli momentaneamente a pari merito. Decisivo il gol di Peluso al 42’, che permette ai tarantini di tornare a vincere e occupare il quarto posto.

Perde anche il Leverano a sorpresa contro lo Spartan, una delle squadre più in difficoltà, fallendo dunque la possibilità di agganciare il secondo posto. Dopo un filotto di diversi risultati utili, i bianconeri concludono male il girone d’andata, ma rimangono in griglia play off occupando il quinto posto, forti di 22 punti ottenuti, frutto di sei successi, quattro pareggi e tre sole sconfitte. A decidere il match in territorio tarantino è De Tommaso, che segna nel terzo dei quattro minuti di recupero assegnati nella ripresa.