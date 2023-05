Zilli stende il Mesagne: Taurisano ok nel primo turno dei playoff (1-0)

Il Taurisano supera di misura il Mesagne ai supplementari e strappa il pass per la finale playoff del girone B, dove affronterà il Brilla Campi. Tra le mura amiche dello stadio Perrotta i granata hanno battuto per 1-0 la formazione brindisina, respingendo le velleità avversarie nel primo tempo e chiamando in causa il portiere Carriero; il Mesagne, nel corso della ripresa, è rimasto in dieci uomini a causa dell'esplusione di Schrinzi ma il risultato non si è sbloccato. Supplementari: al 107' Zilli ha trovato il gol rivelatosi poi decisivo, tuttavia i padroni di casa hanno perso per espulsione Vantaggiato poco dopo. La parità numerica è durata fino alla metà del secondo tempo, quando un altro cartellino rosso è stato sventolato a De Luca; il Mesagne, in nove, non è riuscito a ribaltare il risultato negli ultimi minuti di gioco. Ora per il Taurisano si prospetta un derby accesissimo contro il Brilla Campi.