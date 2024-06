Campionati italiani di danza, titolo tricolore e medaglie per la Disc’n Roll Dos

GALLIPOLI - Nell’ultimo fine settimana, nel palasport di Francavilla Fontana, si sono svolti per la prima volta in Puglia i campionati italiani di danza sotto l’egida della storica Associazione nazionale dei maestri di ballo.

La tre giorni di gare ha compreso la 79° edizione dei Campionati italiani Anmb Open di danze latino americane, la prima edizione dei Campionati italiani di danza nazionale e la "Sun Edition" del World Dance Festival 2024.

Sugli scudi si è confermato ancora una volta il Centro Danze Disc’n Roll Dos di Gallipoli, diretto dai maestri Daniel Cataldi e Sara Antonaci, i cui atleti, danzatori e ballerini hanno stupito tutti, aggiudicandosi il titolo di campione d’Italia tra le società in gara.

Nel dettaglio il primo posto in classifica con attribuzione della medaglia d’oro è stato conquistato nella categoria show gruppo under/12 con la coreografia "Sognando girasoli", un viaggio all’interno della mente di Van Gogh e dei suoi “amati” girasoli. Gradino più alto del podio anche nello show gruppo under/19 con la coreografia "Tra le mura dell’inganno": una performance che ha profondamente emozionato il pubblico, travolgendo l’intero palazzetto e suscitando intense emozioni sia tra i concorrenti che tra gli spettatori. Questa coreografia, caratterizzata da un’importante tematica, ha saputo creare un'atmosfera unica, lasciando il pubblico incantato e commosso. Le coreografie in questione sono state curate dai maestri Sara Antonaci e Antonio Carrozza.

Terzo gradino del podio e medaglia di bronzo quella conquistata invece nella categoria hip-hop under/19 con la coreografia "Vicious girls", un’esplosione di femminilità e tecnica a cura del maestro Mattia Morciano.

“Ancora una volta, il Centro Danze Disc’n Roll Dos ha messo in mostra le sue doti di eccellenza, riportando a casa il titolo di campioni d’Italia” commentano i maestri gallipolini, “un sincero ringraziamento va alle famiglie per il loro sostegno, allo staff per il supporto logistico e scenografico e, infine, ai ballerini, molti dei quali alla loro prima esperienza, per il sacrificio e l'impegno che dedicano all’arte della danza”.

Di seguito i ballerini del Centro Danze Disc’n Roll Dos: Benedetta Abate, Alice Ardito, Isabella Ardito, Camilla Barba, Ludovica Barba, Benedetta Buccarella, Anna Busti, Noemi Busti, Marika Carletta, Ylenia Carletta, Antonio Carrozza, Benedetta Carrozza, Chiara Cataldi, Giorgia Cataldi, Noemi Cataldi, Nicole Cataldo, Sofia Chieco, Desy Coppola, Stella Corciulo, Vittoria Corciulo, Michael Cortese, Giusy Faenza, Francesca Famà, Aurora Fiore, Sofia Fossanova, Clarissa Gautenti, Giulia Ginaldi, Martina Ginaldi, Matilde Liviello, Antonio Magnifico, Alice Monteleone, Chiara Nocita, Sophia Occhilupo, Aurora Pacella, Nicole Palermo, Marta Pedaci, Benedetta Perrone, Olga Peschiulli, Giorgia Primiceri, Nicole Roccadoro, Giorgia Roccadoro, Asya Sansó, Aurora Scialpi, Mariapia Segato, Elisa Trianni, Rosanna Tricarico, Gioia Ungherese, Alice Varricchio, Francesca Venneri e Marina Zacà.

