Campionati Italiani "Elite maschili e femminili 2022": a Ugento si sfidano i migliori pugili

UGENTO - La manifestazione a livello nazionale del pugilato Aob festeggia il suo centenario in Puglia e sbarca nel basso Salento. Un doppio appuntamento, quindi, sul ring del PalaOzan di Ugento che, dal 3 all’8 dicembre, ospiterà i più quotati pugili italiani. L’evento, indetto dalla Federazione pugilistica italiana e organizzato dall’Asd Beboxe pugilistica copertinese e dal Comitato regionale, è patrocinata e sostenuta dalla Regione Puglia e dal Comune di Ugento.

A contendersi l’ambito titolo di campioni Italiani saranno 249 atleti, di cui 197 uomini e 63 donne, in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia e delle 23 categorie di peso, che si sfideranno per crescere a livello internazionale verso il sogno olimpico. E lo faranno, in occasione delle finali previste mercoledì 8 dicembre, a partire dalle 16.

Tra i partecipanti di questa edizione atleti già titolati agli Europei come Michele Baldassi, Biancamaria Tessari, Sharon Prisco, Giacomo Micheli, Erika Prisciandaro, Francesco Iozia, Gianluigi Malanga, Remo Salvati, l’olimpionica Angela Carini, le due medaglie di bronzo agli ultimi Europei Femminili Olena Savchuk e Melissa Gemini e numerosi altri sportivi.

“Anche quest’anno – dichiara il Presidente Fpi Flavio D’Ambrosi – organizzeremo il più importante evento Aob con ben 250 atleti, tra i quali contiamo di trovare quei talenti che proietteranno il Pugilato Italiano verso mete internazionali. Un trampolino di lancio fondamentale condiviso con le istituzioni ed organizzazioni sportive che ringrazio per il sostegno e la collaborazione. Come sempre, il nostro impegno sarà quello di garantire una piena e pari opportunità di partecipazione, assicurando la gratuità a tutti, nell’ottica di quella solidarietà che caratterizza la nostra federazione”.