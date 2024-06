Campionato di pattinaggio artistico a rotelle, in Veneto “corre” la salentina Miglietta

LECCE – Parte da oggi l’appuntamento sportivo con il campionato italiano federale di pattinaggio artistico a rotelle che vedrà tra le protagoniste più attese nella sezione allievi anche la giovane promessa salentina, Syria Maglietta, atleta dell'associazione sportiva Rotellistica Lilly di Lecce.

Il torneo nazionale si svolgerà da lunedì 17 sino al prossimo 22 giugno in quel di Montebelluna, in provincia di Treviso, e la giovanissima Syria, classe 2011 e originaria di Trepuzzi, allenata da Lilly Dollorenzo, è partita alla volta della città trevigiana per gareggiare nella specialità “Singolo” della categoria allievi.

Una partecipazione molto impegnativa per la promettente pattinatrice salentina, reduce da una recente prestazione di rilievo anche nel trofeo nazionale di Misano Adriatico delle scorse settimane, e chiamata ora a confrontarsi con le migliori atlete in campo nazionale.

Con orgoglio ed entusiasmo anche la Rotellistica Lilly e tutto il suo staff, sono pronti ad affrontare la nuova esperienza agonistica che ripaga anche per il lavoro svolto e per il traguardo raggiunto per il secondo anno consecutivo. E dietro l’angolo, a Luglio, c’è anche un nuovo impegno nel mirino: un altro campionato italiano di pattinaggio artistico a rotelle, targato Fisr, a Piancavallo sempre in Veneto.

