Città di Gallipoli, ecco la composizione dello staff del settore giovanile

Il Città di Gallipoli ha reso noto il personale che andrà a comporre il settore giovanile della squadra giallorossa. Di seguito il comunicato ufficiale della società con i nomi e i rispettivi incarichi:

Il responsabile dell’area tecnica dell’intero settore giovanile sarà mister Gabriele Boccuzzi. Un nome di primissimo livello, che vanta importanti esperienze con società del calibro di Inter e Milan. Nelle ultime stagioni si è reso protagonista in realtà come Taranto e Virtus Francavilla. Oltre al ruolo di responsabile, mister Boccuzzi sarà l’allenatore della categoria juniores, affiancato da mister Stefano Bello, nel ruolo di collaboratore.

La categoria Allievi Under 17, sarà guidata dall’ex Lecce, mister Rosario Gaetani, vecchia conoscenza del calcio Gallipolino, in grado di affermarsi come allenatore nel corso di questi anni, quando è riuscito a centrare traguardi davvero entusiasmanti.

Torna a Gallipoli anche mister Marco Carrozza, volto storico di questa società, e grande protagonista con la maglia della propria città negli anni passati. Mister Carrozza sarà il responsabile dell’area portieri.

Entrerà a far parte del gruppo dirigenziale anche Tommaso Ferramosca, protagonista nelle ultime stagioni con Virtus Matino e Casarano.

Nei prossimi giorni verrano rese ufficiali le date dei primi OPEN DAY, che si terranno allo Stadio Antonio Bianco.

Inoltre arriveranno notizie riguardanti le fasce di Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi, che partiranno ufficialmente nelle prossime settimane.