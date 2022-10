Settima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi

L'Atletico Racale, contro il Ceglie, ha inanellato la sesta vittoria stagionale contro il Ceglie e ha conquistato il primo posto solitario in classifica, anche in virtù della vittoria del Brilla Campi (ora secondo) sul Mesagne; successi di misura per Atletico Tricase sul campo dell'Atletico Martina e del Copertino, tra le mura amiche, contro il Talsano. Nel derby di giornata il Veglie ha inflitto la settima sconfitta totale alla Goleador Melendugno, nel posticipo invece pari e patta del Leverano contro la Cedas Avio Brindisi.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella settima giornata

Atletico Martina-Atletico Tricase 0-1 [Manisi all'80']

Ceglie-Atletico Racale 1-2 [Flordelmundo su rigore (AR) al 10', Melono (AR) al 30', Nazaro all'84']

Copertino-Talsano 1-0 [Libertini al 90']

Goleador Melendugno-Veglie 0-2 [Lillo al 15', Haidar al 32']

Mesagne-Brilla Campi 1-2 [Schirinzi (M) al 32', Valzano (BC) al 55', Valzano (BC) al 76']

Virtus Locorotondo-Taurisano 1-0 [Diwouta Ewane al 26']

Leverano-Cedas Avio Brindisi 2-2 [Manta (CAB) al 25', Pasculli (L) al 37', Lauretti (L) al 42', Giorgino (CAB) all'86']

Promozione Puglia, la classifica del girone B