Il Nardò non si ferma più: arriva il difensore Facundo Urquiza

Altro colpo di mercato per un Nardò che non si vuole fermare. I granata hanno tesserato il difensore centrale Facundo Urquiza: il classe 1992 è reduce dalla stagione precedente trascorsa al Bisceglie, con cui ha collezionato 29 presenze, 2 gol e un assist; centrale puro, che all'occorrenza può essere utilizzato come terzino su entrambe le fasce, vanta unìaltra esperienza in Puglia, precisamente al Fasano (27 presenze nel campionato 2020/2021). Il reparto arretrato a disposizione di Nicola Ragno prende dunque forma, contando anche le firme di Nicola Lanzolla, Francesco Russo e Andrea Medico.

Nardò, ecco Urquiza: "Entusiasta di questa opportunità"

Urquiza è apparso subito determinato in vista di questo nuovo percorso professionale. Queste le dichiarazioni rilasciate tramite una nota ufficiale del club: "Sono molto entusiasta di questa opportunità e di far parte di questa grande famiglia ma sono anche pronto per affrontare questo campionato con professionalità e cattiveria agonistica, insieme ai miei compagni, per regalare ai tifosi del Nardò una bella stagione"